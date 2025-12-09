İsrail medyasından çarpıcı iddia: “Tom Barrack Türk Büyükelçisi gibi davranıyor”

İsrail’in Walla platformunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetiminin Tom Barrack’ın açıklamalarından son derece rahatsız olduğu belirtildi. Yapılan habere göre İsrailli yetkili, “Barrack, Türk Büyükelçisi gibi davranıyor ve Orta Doğu'da olup bitenleri olumsuz yönde etkiliyor." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 22:07

İsrail'in Walla platformunun İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin Barrack'ın açıklamalarından son derece rahatsız olduğu belirtildi. Habere göre üst düzey İsrailli yetkili, "Barrack, Türk Büyükelçisi gibi davranıyor ve Orta Doğu'da olup bitenleri olumsuz yönde etkiliyor." ifadesini kullandı.

Barrack'ın İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından "İsrail'e düşmanca davranan bir unsur" olarak algılandığını kaydeden İsrailli yetkili, "Suriye'deki Türk çıkarlarından aşırı derecede etkileniyor ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet eden bir büyükelçi gibi davranıyor." dedi.