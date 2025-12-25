İsrail medyasından çarpıcı iddia: Witkoff, Gazze’de ikinci aşamanın ocak ayında başlayacağını bildirdi!

İsrail'den yayın yapan Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, Witkoff'un, İsrail'i ve arabulucuları Trump'ın Gazze için hazırladığı anlaşmanın ikinci aşamasının ocak ayı başlarında başlayacağı konusunda bilgilendirdiği kaydedildi. Haberde, İsrail'in, Trump'ın Gazze'yi silahsızlandırmadan ikinci aşamaya geçilmesi için baskı yapacağından endişe ettiği belirtildi.

GAZZE İÇİN GEÇİCİ YÖNETİM PLANI

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti. Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek. Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek. Bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de kurulda yer alacak.