İsrail medyasından İran’a saldırıların birkaç hafta daha devam edeceği iddiası!

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan siyasi bir kaynak, " İran ile savaş birkaç hafta daha devam edecek. En az iki haftalık ek uzatma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan gazeteye konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, Lübnan'a saldırıların da kısa süre içinde yoğunlaşacağını ancak şu an ağırlık merkezlerinin İran olduğunu belirtti. Güvenlik yetkilileri, Hizbullah'ın saldırı kapasitesini tamamen bitiremeyeceklerini ancak amaçlarının Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ne kadar "net geri püskürtme" olduğunu iddia etti.