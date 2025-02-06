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Haberler Dünya Haberleri İsrail merkezli yazılım tehlikesi! Yunanistan’da WhatsApp kullanıcılarına casusluk şoku
Giriş Tarihi: 6.2.2025 17:10

İsrail merkezli yazılım tehlikesi! Yunanistan’da WhatsApp kullanıcılarına casusluk şoku

Yunanistan’da WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı iddiaları krize neden oldu.

AA
İsrail merkezli yazılım tehlikesi! Yunanistan’da WhatsApp kullanıcılarına casusluk şoku

Yunan basınında çıkan haberde, "Meta" çatısı altındaki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin, İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı belirtildi.

Haberde Yunanistan Kişisel Verileri Koruma Kurumunun, bu iddialar üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında "DeepSeek" adlı yapay zeka uygulamasının, Yunanistan'daki faaliyetlerinin de yasal olup olmadığının inceleneceği kaydedildi.

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum kuruluşu üyesinin "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini ifade etmişti.

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İsrail merkezli yazılım tehlikesi! Yunanistan’da WhatsApp kullanıcılarına casusluk şoku
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