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Giriş Tarihi: 7.6.2024 03:18

İsrail mülteci kampını vurdu: Belediye başkanı dahil en az 5 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi

AA
İsrail mülteci kampını vurdu: Belediye başkanı dahil en az 5 ölü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Belediyesine ait bir binayı hedef aldı.

Saldırıda aralarında Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Meğari'nin de bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz altından çıkarılan cansız bedenler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

GAZZE ŞERİDİ YEREL YÖNETİM BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yerel Yönetim Bakanlığı olarak, derin üzüntü ve taziye duygularıyla, işgal uçağının bombalaması sonucu hayatını kaybeden Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Meğari'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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İsrail mülteci kampını vurdu: Belediye başkanı dahil en az 5 ölü
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