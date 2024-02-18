Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Nasır Hastanesindeki son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"İşgalci İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak, askeri kışlaya dönüştürdü." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail askerlerinin hastanede çalışan 70 sağlık personelini de alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık personelini uzun saatler boyunca doğumhanede kelepçeli halde bekletti. Askerler alıkoyduğu sağlık personelinin kıyafetlerini çıkararak ardından darbetti." bilgisine yer verilerek, hastanede yalnızca 25 sağlık personelinin kaldığı vurgulandı.

YOĞUN BAKIMDAKİ 7 HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusunun, Nasır Hastanesinde elektriği kesmesi ve oksijen cihazının çalışmasını engellemesi nedeniyle yoğun bakımdaki 7 hastanın hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, durumu kritik olan onlarca hastanın da her an ölebileceği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin yoğun bakım doktorunu alıkoyduğu ve hastanede kritik vakaları takip edecek doktorun da kalmadığı aktarıldı.

"İsrail işgal güçleri, sedyede hareket edemeyen onlarca hastayı alıkoydu. Hastalar askeri sedyelerle kamyonlara bindirilip bilinmeyen bir yere götürüldü." denilen açıklamada, Nasır Hastanesinde 3 gündür elektriklerin kesik olduğu ifade edildi.

ZOR KOŞULLARDA 3 KADIN DOĞUM YAPTI

Açıklamada, "Aralarında doktorların da bulunduğu üç kadın, Nasır Hastanesinde güvensiz ve zorlayıcı koşullarda, su, yiyecek, elektrik ve hijyenden yoksun bir şekilde doğum yaptı." denilerek, elektrik jeneratörlerinin kesilmesi nedeniyle hastanede suyun tamamen kesik olduğu bilgisine yer verildi.

Son olarak da açıklamada, Nasır Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaların hayatlarından tamamen işgalci İsrail'in sorumlu tutulduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.