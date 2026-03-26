İsrail o isimleri suikast listesinden çıkardı!

Adı açıklanmayan Pakistanlı bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail'in Pakistan ve ABD'nin talebi üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a saldırı gerçekleştirilmediğini belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ İLE MECLİS BAŞKANI GALİBAF SUİKAST LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Yetkili, Pakistan'ın talebi ve ABD'nin devreye girmesiyle İsrail'in bu iki ismi suikast listesinden çıkardığını öne sürdü. Yetkili, "İsraillilerin koordinatları vardı ve onları ortadan kaldırmak istiyorlardı. ABD'ye eğer onlar da ortadan kaldırılırsa konuşacak başka kimse kalmaz dedik, bu yüzden ABD, İsraillilerden geri adım atmalarını istedi" diye konuştu.

Pakistan yönetimi, ABD ile İran arasında arabuluculuk girişimlerinde bulunurken, muhtemel görüşmelerin de başkent İslamabad'da yapılmasını önermişti.