İsrail okulları açamadı
İran'ın klasik füze stratejisini değiştirmesi ve havada onlarca parçaya ayrılan küme başlıklı füzeler İsrail'de büyük bir korkuya sebep oluyor. Demir Kubbe'yi önemli ölçüde devre dışı bırakan bu füzeler, çok geniş bir alana etki edebiliyor. Terör devleti, savaş sebebiyle eğitime ara verip online eğitim modeline geçmişti. Dün itibarıyla örgün eğitimin yeniden başlaması bekleniyordu ancak yerel yönetimlerin itirazları sonucu bu tarih Hamursuz Bayramı sonrasına, yani 9 Nisan'a ertelendi.