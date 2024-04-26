İsrail öldürüyor Batı susturuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında 203 gün geride kaldı. Can kaybı 34 bin 356'ya yükseldi. İsrail'in katliamlarına en büyük desteği veren ABD'deki kampüs isyanı tüm baskılara rağmen büyüyerek devam ediyor.Columbia Üniversitesi'nde 10 gün önce başlayan Gazze'ye destek gösterileri ülke geneline yayıldı.Her fırsatta dünyaya "ifade özgürlüğü" dersi veren ABD, söz konusu İsrail protestosu olduğunda ise öğrenci ya da akademisyen ayırt etmeden şiddete başvuruyor.Gözaltına alınan öğrenci sayısı 650'yi geçti.Emory Üniversitesi'nde polis, öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.Felsefe Bölümü Başkanı Profesör Noelle McAfee ve Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin gözaltına alındı.Ohio Eyalet Üniversitesi'nin çatısında tripot kuran kişilerin keskin nişancı oldukları iddia edildi.2024 okul birincisi Müslüman kız öğrenci Asna Tabassum'un mezuniyet konuşması iptal edildi.CNN'e göre gösterici öğrenciler arasında Müslümanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer inanışlara mensuplar var. Üniversitelerin İsrail'i destekleyen tüm şirketlerle ilişkilerini sonlandırmasını ve ABD'nin de İsrail'e desteği kesmesini istiyor.İsrail'in çekildiği Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cansız bedenlerin kimlik tespitleri sürüyor. 4 günde 392 cesedin çıkarıldığı hastane bahçesinde Filistinli anneler çocuklarını arıyor. Middle East Eye sitesine göre bu annelerden biri de Amal al-Baiouk (solda).İsrail'in birçoğunu diri diri gömdüğü cansız bedenlerde işkence izleri var. Başları kesik bedenlerin yanı sıra birçok cesedin de organları çalınmış. Hamas acilen uluslararası soruşturma çağrısı yaptı. Ancak İsrail başta Birlemiş Milletler yetkilileri olmak üzere uluslararası kurumların bölgeye girişine izin vermiyor.Öğrenci gösterileri dünyaya yayılıyor. Sidney Üniversitesi'nde çadırlar kuruldu. İsrail karşıtı protestocular Paris'teki Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nün bir binasının çevresinde gösteri başlattı. Almanya'daki eylemlerde ise polis canlı yayında barışçıl göstericilere sert müdahalede bulundu. Almanya hükümetinin Filistin destekçileri tarafından oluşturulan Gazze'ye destek kampını boşaltma kararı sonrası polis göstericilere müdahale etti.Filistin'e açık destek veren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bir anda gündeme gelen eşi hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla uğraşıyor. İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan ve İsrail'in durdurulması gerektiğini dile getiren Hamza Yusuf'un lideri olduğu partide de koalisyon çatlağı başladı.İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısının ardından ölmek üzere olan annesinin karnından kurtarılan bir bebek hayatını kaybetti. Bebek Sabrin el-Sakani pazar günü annesinin karnından alınmıştı.