İsrail ordusu ağır kayıplar veriyor

Gazze'yeyönelik saldırılarda İsrail'in askeri kayıpları her geçen gün artıyor. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 420 askerini kaybetti. İsrail Savunma Bakanlığı rehabilitasyon departmanına başkanlık eden Limor Luria, en az 5 bin İsrail askerinin yaralandığını söyledi. İsrail'in askeri kayıplarına dair haber yapan Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Luria, en az 2 bin İsrail askerinin engelli ilan edildiğini ve sağlık yetkililerinin "yeni hastaları kabul edebilmek için yaralıları serbest bırakmak için acele ettiğini" söyledi. "Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık" diyen Luria, yaklaşan bir akıl sağlığı krizi konusunda da uyarıda bulundu. Luria, yaralıların yaklaşık yüzde 60'ının, ampütasyon gerektirenler de dâhil olmak üzere ellerinde ve ayaklarında ciddi izlerden muzdarip olduğunu da sözlerine ekledi. Luria ayrıca, sakat kalan askerlerin İsrail'de büyük bir toplumsal soruna yol açacağı uyarısında bulundu. İsrail Savaş Bakanlığı'nın rehabilitasyon departmanına her gün yaklaşık 60 yeni yaralı geldiği kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusu, insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'nde kara işgalinde bugüne kadar yaralanan 559 askerini yaklaşık 300 helikopter uçuşuyla tahliye ettiğini açıkladı.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Kassam mücahitleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde sıfır mesafeden 10 Siyonist askeri öldürdü" açıklamasında bulundu. Cibaliya'da bir İsrail özel piyade gücünün antipersonel roketle, Tel ez-Zater bölgesinde İsrail'e ait bir tankın, yine Cibaliya'da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.