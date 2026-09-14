İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da bir okulu patlayıcılarla yıktı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Hanin ile Kantara beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Doğu Zavtar ile Yukarı Nebatiye beldeleri arasındaki Ayn es-Semahiye bölgesini de hedef aldı.

Sur kentine bağlı Mansuri beldesindeki bazı evler de hava saldırılarına maruz kaldı.

Hanin beldesindeki bir diğer hava saldırısında ise Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) noktasının çevresi hedef alındı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Kefrtebnit beldesindeki Şehit Mahmud Fakih Devlet Okulu binasını patlayıcılarla yıktı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör