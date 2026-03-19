İsrail ordusu başkent Beyrut’ta binaları vuruyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İSRAİL, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelere saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar sonucu son 24 saat içerisinde 56 kişi daha yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik 2 Mart'tan beri süren saldırılarında dün çok sayıda sivil yerleşim yerini de havaya uçurdu. Beyrut'un merkezinde, etrafında oteller ve işyeri ile dolu çok katlı bir binanın havaya uçurulması kameralara saniye saniye yansıdı. Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprüler ve geçiş noktalarını hedef alacağını duyuran İsrail ordusu, bölgedeki halktan evlerini terk ederek ülkenin kuzeyine geçmelerini istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada "Lübnan'da sivil altyapıların İsrail tarafından hedef alınması savaşı suçu sayılabilir" denildi.