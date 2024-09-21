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Haberler Dünya Haberleri İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
Giriş Tarihi: 21.9.2024 00:38

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim kentinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

AA
İsrail ordusu Batı Şeria’da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin Beytüllahim'de gerçek mermiyle yaralanan bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu ve yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlinin orduyla yaşanan çatışmada mı yoksa başka bir şekilde mi yaralandığına dair bilgi verilmedi.

Filistinli gencin yaralandığı bölge, Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı'nın karşısındaki İsrail askeri kulesinin yakınında yer alıyor.

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İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
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