İsrail ordusu Batı Şeria’da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin Beytüllahim'de gerçek mermiyle yaralanan bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu ve yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlinin orduyla yaşanan çatışmada mı yoksa başka bir şekilde mi yaralandığına dair bilgi verilmedi.

Filistinli gencin yaralandığı bölge, Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı'nın karşısındaki İsrail askeri kulesinin yakınında yer alıyor.