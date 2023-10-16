İsrail ordusu, Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Ukbet Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerle çıkan çatışmada Muin Damu adlı genci gerçek mermiyle vurdu.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgide, Damu'nun sıfır mesafeden başından vurulduğu ve birkaç yerinden daha yaralandığı belirtildi. İsrail askerleri, kampa baskında ayrıca, 6 Filistin vatandaşını da gözaltına aldı.

Wafa ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Beyt Cala kenti ve Hille beldelerinde yürüttükleri baskınlarda iki kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, Kudüs'teki baskınlarda, kentin muhtelif bölgelerinden aralarında 80 yaşlarında yaşlı bir kadın ile kızının da bulunduğu 12 Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.