İsrail ordusu, Batı Şeria’da Filistinli ailenin evini yıktı

Filistin haber ajansı WAFA'ya konuşan Duma Köy Meclisi Başkanı Süleyman Devabişe, İsrail ordusunun buldozerlerle Duma beldesine baskın düzenlediğini ve Mücahid Affan Devabişe isimli Filistinlinin evinin yıkıldığını söyledi.

Devabişe, yıkılan evde 5 kişilik bir ailenin yaşadığını ve yapının 200 metrekarelik tek katlı bir ev olduğunu aktardı.

AİLE EŞYALARINI KURTARAMADI

Yıkım öncesinde herhangi bir bildirim yapılmadığını belirten Devabişe, Filistinli ailenin yıkım sırasında yalnızca birkaç eşyasını kurtarabildiğini ifade etti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.