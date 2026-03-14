İsrail ordusu Batı Şeria’da Filistinli esirin ailesinin evini patlayıcılarla yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir esirin ailesine ait evi patlayıcılarla yıktı. Evde yaşayan 10 kişilik aile zorla tahliye edilirken patlama nedeniyle binada ve çevredeki evlerde ciddi hasar oluştu.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskınlarını sürdürüyor.
EL HALİL'DE SABAH BASKINI
İsrail askerleri, El Halil kentine bağlı Dura beldesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Baskında askerlerin, Filistinli esir Azmi Nadir Ebu Hileyl'in ailesinin yaşadığı binaya girdiği ve üçüncü kattaki daireyi boşaltmalarını istediği belirtildi.
DAİRE PATLAYICILARLA YIKILDI
Askerlerin aileyi zorla tahliye ettikten sonra daireyi patlayıcılarla havaya uçurduğu aktarıldı. Yıkılan evde 10 kişilik bir ailenin yaşadığı ifade edildi.
Patlamanın etkisiyle binada ciddi hasar oluştuğu, çevredeki komşu evlerde de çatlaklar meydana geldiği bildirildi.
AİLE: EŞYALARIMIZI PENCEREDEN ATMAYA ZORLADILAR
Yerel kaynaklara göre dairenin sahibi Nadir Ebu Hileyl, İsrail askerlerinin oğlu Muhammed Hileyl'i darbettiğini, evdeki eşyaları kırdığını ve kalan eşyaları da pencerelerden atmaya zorladığını söyledi.