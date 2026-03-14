İsrail ordusu Batı Şeria’da Filistinli esirin ailesinin evini patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskınlarını sürdürüyor.

EL HALİL'DE SABAH BASKINI

İsrail askerleri, El Halil kentine bağlı Dura beldesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Baskında askerlerin, Filistinli esir Azmi Nadir Ebu Hileyl'in ailesinin yaşadığı binaya girdiği ve üçüncü kattaki daireyi boşaltmalarını istediği belirtildi.

DAİRE PATLAYICILARLA YIKILDI

Askerlerin aileyi zorla tahliye ettikten sonra daireyi patlayıcılarla havaya uçurduğu aktarıldı. Yıkılan evde 10 kişilik bir ailenin yaşadığı ifade edildi.

Patlamanın etkisiyle binada ciddi hasar oluştuğu, çevredeki komşu evlerde de çatlaklar meydana geldiği bildirildi.

AİLE: EŞYALARIMIZI PENCEREDEN ATMAYA ZORLADILAR

Yerel kaynaklara göre dairenin sahibi Nadir Ebu Hileyl, İsrail askerlerinin oğlu Muhammed Hileyl'i darbettiğini, evdeki eşyaları kırdığını ve kalan eşyaları da pencerelerden atmaya zorladığını söyledi.