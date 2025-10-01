İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Faria Mülteci Kampı’na baskın düzenledi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tubas'ın güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusuna bağlı özel birlikler, Filistinliye ait bir evi abluka altına aldı.

Görgü tanıkları, ordunun kamptaki askeri birliklerini takviye ettiği ve bölge üzerinde yoğun dron uçuşları yaptırdığını aktardı.

Bu kapsamda İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Kalkilya, Tulkerim ve Cenin ile Beytullahim kentlerine yönelik düzenlediği bir dizi baskında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.