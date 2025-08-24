İsrail ordusu büyük yıkım bıraktığı Mugayyir’den çekildi

İsrail ordusu, 3 gün süren kuşatma sonrası çekildiği bölgede buldozerlerle yüzlerce ağacı söktü.

Saldırıların yol açtığı yıkımı incelemeye başlayan bölge sakinleri, beldenin doğu kesiminde sökülen zeytin ağaçlarını yeniden dikmeye başladı.

İsrail askerleri beldeden çekilmiş olmasına rağmen orduya ait askeri araçlar ve buldozerler Mugayyir'in çevresinde konuşlanmış durumda yerleşim birimleri için yeni yol açmaya devam ediyor.

İsrail güçleri 21 Ağustos'ta Mugayyir beldesine baskın düzenlemişti. Üç gün devam eden baskın ve yıkım kapsamında, beldedeki tarım arazileri buldozerlerle yerle bir edilmiş, bazıları yüzlerce yıllık yüzlerce meyve ağacı kökünden sökülmüş, çok sayıda eve baskın düzenlenerek eşyalara zarar verilmişti.

Baskınlarda ayrıca aralarında Mugayyir Beldesi Meclis Başkanı Emin Ebu Ulya'nın da aralarında olduğu belde sakinlerinden çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, dünkü açıklamasında İsrail'in Mugayyir beldesinde yaklaşık 300 dönümlük arazide bulunan ağaçları sökme kararı aldığını belirtmişti.