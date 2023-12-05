İsrail ordusu duyurdu! 100 binden fazla top mermisi ateşledik

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının başladığı 31 Ekim'den bu yana bölgeye 100 binden fazla top mermisi ateşlendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırıların ilk gününden itibaren çatışmalarda "önemli bir rol oynadığı" ve "kara birliklerine yönelik tehditleri ortadan kaldırarak birliklerin ilerlemelerini sağladığı" iddia edildi.

İsrail ordusu ayrıca, topçu birliklerinin çok sayıda top atışı yaptığı görüntüleri paylaştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, yaşanan çatışmalarda 89 Hizbullah mensubu öldü.