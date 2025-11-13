İsrail ordusu El Halil’de 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri El Halil'in Dura beldesinde onlarca eve baskın yaptı ve aramalar gerçekleştirdi.

GENÇLER HEDEFTEYDİ

Gözaltına alınanların çoğunun gençlerden oluştuğu, bazı kişilerin sorgulamanın ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail'in özellikle 8 Ekim 2023'le birlikte Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırım savaşı sonrasında Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki birçok kent ve beldede Filistinlilere karşı şiddet eşliğinde baskınlar, gözaltılar ve yıkımlar artarak aralıksız devam ediyor.