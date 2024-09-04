İsrail ordusu El Halil’e el koydu! Tüm girişler kapatıldı…

İsrail ordusu, El Halil kentinin tüm girişlerini 4 gündür kapalı tutuyor.Kentin demir bariyer ile kapatılması nedeniyle kentte yaşayanlar araçlarıyla giriş çıkış yapamıyor. Kent halkı işlerine, hastanelere yürüyerek ulaşıyor. Kentten ayrılmak isteyenler de yanlarına aldıkları eşyalarla demir bariyerleri aşarak kentten ayrılıyor.

Filistinli Ömer Hüseyin, El Halil şehrinin büyük bir kuşatmadan ve tüm yolların kapatılması nedeniyle zorluk çektiklerini, "İsrail kontrol noktalarından çok çekiyoruz. Al-Fawwar kampının ana caddesinden geçmemiz engelleniyor ve eğer yaklaşırsak İsrail işgal askerleri bizi vuruyor" dedi.

Kamel Tarwa ise, "Filistin halkı uzun yıllardır engellenme ve kuşatmadan mustarip. İsrail işgal askerleri El Halil şehrinin dışındaki sokaklarda yürümemizi engelliyor. İşgal askerleri bize ses bombaları ve gaz bombaları atıyor, ancak bu politika Filistin halkının iradesini kıramayacak. Ayrıca, El Halil şehri Filistin ekonomisinin temeli olarak kabul ediliyor ve İsrail işgalinin şehri kapatması sonucunda büyük zarar gördü" dedi.