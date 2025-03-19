İsrail ordusu Filistinli sivilleri göçe zorluyor

İsrail ordusuna ait uçaklardan Beyt Hanun, Huza, Absan Kebira ve Absan Cedide bölgelerine broşürler atıldı. Filistinlilerin bölgeyi derhal boşaltmaları tehdidini içeren broşürlerde, "Hamas'ın hedef alınacağı" iddiasıyla şiddetli bir saldırı başlatılacağı belirtildi.

İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç etmelerini istediği bölgelerin kırmızıyla işaretlendiği bir harita da yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce sosyal medya hesabından Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaşmıştı.