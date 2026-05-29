İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırdı: 2 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre, Bureyc Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) sivillerin toplandığı noktaya düzenlenen saldırıda yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nda ise sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda iki Filistinli çocuk yaralandı.

922 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 922 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 786 kişi yaralandı.

İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmıştı. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 bin 819 Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğu belirtiliyor.