İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: 3 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyla bölgesinde sivillerin yaşadığı bir eve yönelik saldırı sonrası enkazdan 3 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 15 kişinin ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ise 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ölen 25 kişi arasında kadın ve çocukların bulunduğunu, saldırılarda 77'den fazla kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığını duyurdu.