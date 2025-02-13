İsrail ordusu Gazze'de üniversiteyi çöplüğe çevirdi
İsrail ordusunun işgali altındaki Gazze'de bulunan üniversite duvarlarına, Filistinlilere yönelik İbranice ırkçı ve nefret söylemi içeren ifadeler yazıldı. Enkaza dönen binanın son görüntüleri kayıt altına alındı.
İsrail askerleri, yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ndeki bir üniversite binasının duvarına ırkçı sloganlar yazarak, çevresini de boş mühimmat çöplüğüne döndürdü. AA, Filistin'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Muğraka bölgesinde bulunan Filistin El-Ezher Üniversitesi Kral 2. Hasan Çevre ve Tarım Bilimleri Fakültesindeki İsrail ordusuna ait boş mühimmat kalıntılarını, binanın içindeki bombalama ve yıkımın etkilerini görüntüledi.
"BEN YIKMAK İÇİN BURADAYIM"
Askerlerin yazdığı yazılar arasında "Ben yıkmak için buradayım" ifadelerinin yanı sıra altı köşeli "Davut Yıldızı" da yer aldı. Üniversite binasının hem içeriden hem dışarıdan yıkıldığı, kitaplar ve belgeler ile molozların, İsrail mühimmatının arasına dağıldığı görüldü.
İsrail ordusunun pazar günü Gazze Şeridi'nin ortasındaki "Netzarim Koridoru"ndan tamamen çekilmesi, Tel Aviv'in 15 aydan uzun bir süre boyunca gerçekleştirdiği saldırıların sonucu olarak altyapı, evler ve Filistin tesislerini etkileyen yaygın yıkımın boyutu ortaya çıktı.