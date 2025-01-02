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Giriş Tarihi: 2.1.2025 10:35

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırdı: 13 ölü, 15 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

AA
İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyine saldırdı: 13 ölü, 15 yaralı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı havadan bombaladı.

13 ÖLÜ, 15 YARALI

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.

MÜLTECİ KAMPI TOPÇU ATIŞLARIYLA HEDEF ALINDI

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

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İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırdı: 13 ölü, 15 yaralı
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