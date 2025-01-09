İsrail ordusu geride enkaz bıraktı: Tulkerim’de yıkım görüntülendi

Tulkerim Mülteci Kampı'ndan Mutı Salit ise ailesiyle oturdukları evin İsrail tarafından havaya uçurulduğunu belirtti. İsrail saldırılarında iki oğlunu kaybeden ve bir oğlu da tutuklu Filistinli Salit, İsrailli yetkililerin birkaç ay önce evi yıkacaklarını bildirdiğini; kararın sabah saatlerinde uygulamaya konulduğunu aktardı.

Mutı'nin eşi de bu eylemlerin onları sarsmayacağını; kararlı şekilde burada kalacaklarını vurguladı. İsrail, Salıt ailesinin oğlu Mahmud Salit'i Kasım 2023'te bir İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya katılmakla itham ediyor.