İsrail ordusu Han Yunus ve Gazze’yi hedef aldı: 9 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki "Avusturya Binaları" bölgesinde internet dağıtım noktası yakınında toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralanan oldu.
TUFFAH MAHALLESİ'NDE 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.
Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini bombaladı.