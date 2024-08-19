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Giriş Tarihi: 19.8.2024 18:45

İsrail ordusu Han Yunus ve Gazze'yi hedef aldı: 9 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentine yönelik düzenlediği saldırıları 9 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini de bombaladı.

AA
İsrail ordusu Han Yunus ve Gazze’yi hedef aldı: 9 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki "Avusturya Binaları" bölgesinde internet dağıtım noktası yakınında toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralanan oldu.

TUFFAH MAHALLESİ'NDE 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini bombaladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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İsrail ordusu Han Yunus ve Gazze'yi hedef aldı: 9 Filistinli öldü
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