İsrail ordusu, iftarını yapan Filistinli aileyi hedef aldı: 3 ölü, yaralılar var
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iftarını deniz kenarında yapan bir Filistinli aileyi hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, yaralıların bulunduğu öğrenildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, iftarını deniz kenarında yapan bir Filistinli aileyi hedef aldı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
YARALILAR VAR
Saldırıda yaralananlar arasında çocuklar da bulunuyor.
Yaralılar, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.