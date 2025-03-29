İsrail ordusu, iftarını yapan Filistinli aileyi hedef aldı: 3 ölü, yaralılar var

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iftarını deniz kenarında yapan bir Filistinli aileyi hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, yaralıların bulunduğu öğrenildi.

İsrail ordusu, iftarını yapan Filistinli aileyi hedef aldı: 3 ölü, yaralılar var
AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, iftarını deniz kenarında yapan bir Filistinli aileyi hedef aldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

YARALILAR VAR

Saldırıda yaralananlar arasında çocuklar da bulunuyor.

Yaralılar, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.