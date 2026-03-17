İsrail ordusu: ‘İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’yi hedef aldık’

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İsrail ordusunun İran'da üst düzey isimleri hedef aldığı ileri sürüldü.

LARİCANİ HEDEF ALINDI İDDİASI

İsrail basınına konuşan bir yetkili, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında hedef alındığını öne sürdü.

Yetkili, saldırının sonucuna ilişkin henüz net bir bilgi bulunmadığını belirtti.

"ÖNEMLİ İSİMLER VURULDU"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun İran'da "önemli isimleri" hedef aldığını ifade etti.

Saldırılarda ayrıca Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı iddia edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı olan Süleymani'ye yönelik saldırının sonucunun da bilinmediği kaydedildi.