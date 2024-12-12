İsrail ordusu işgal ettiği topraktan geri çekildi: Lübnan ordusu bölgeye konuşlandı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, ordu birlikleri UNIFIL koordinasyonunda İsrail'in çekilmeye başladığı güneydeki Hıyam beldesi çevresindeki 5 noktada konuşlandı.

Böylece Lübnan ordusu, 27 Kasım'da ateşkesin ilan edilmesinin ardından ilk kez İsrail ordusunun çekildiği bir bölgeye konuşlanmaya başlamış oldu.

Lübnan ordusu ayrıca halka bölgeye yaklaşmamaları ve ordunun talimatlarına uyma çağrısı yaptı.