İsrail ordusu işgal için saldırılarını yoğunlaştırdı: Son 24 saatte 76 Filistinli katledildi

Adraee, Gazze topraklarının yüzde 88'inin işgal ve İsrail'in sözde "tahliye emirleri" altında olmasına rağmen güneydeki bölgelerde, kuzeyden sürgün edilecek 1 milyona yakın Filistinli için yeterli alan bulunduğunu iddia etti.

İşgal etmeyi planladıkları Gazze kentinin "tahliyesinin kaçınılmaz olduğunu" ileri süren Adraee, kıtlığı dayattıkları Filistinlilerin "güneye gitmeleri halinde, orada daha fazla yardım alacakları" iddiasında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı yazılı ve görüntülü açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güney bölgelere göçmesini istedi.

Gazze kenti başta olmak üzere kuzey bölgelerde hava ve kara saldırılarını artıran İsrail ordusu, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açan sözde "tahliye çağrılarını" sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan daracık bölgeye yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi sıkıştırmaya çalışan İsrail ordusu, Gazze kentini işgal ve zorla yerinden etme planını sürdürüyor.

Açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk 10 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

SON SALDIRILARDA 76 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ayrıca, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgileri de paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 76 ölü ve 298 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 46 bin 886 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 158'e, yaralananların sayısının da 15 bin 843'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 895'e, yaralıların sayısının 158 bin 927'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 313'e yükseldiği, bunlardan 119'unun ise çocuk olduğu hatırlatıldı.