Katil İsrail resmen itiraf etti! Soykırım ordusu Lübnan’ın güneyinde BM askerine tank atışı yaptı

Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan 'ın güneyinde UNIFIL askerlerine ateş açıldığı fakat eylemin kasıtlı olmadığı iddia edildi.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINI BAHANE ETTİLER

Açıklamada, "İnceleme sonucunda, şüphelilerin bölgede devriye gezen BM askerleri olduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle şüpheli olarak sınıflandırıldıkları tespit edildi." ifadesine yer verildi.

UNIFIL askerlerine ateşin kasıtlı olarak açılmadığını savunan İsrail ordusu, "her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için" saldırıların sürdürüleceği tehdidinde de bulundu.