Katil İsrail resmen itiraf etti! Soykırım ordusu Lübnan'ın güneyinde BM askerine tank atışı yaptı
Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine tank atışı yapıldığını itiraf etti. Lübnan'ın güneyinde 2 "şüpheli" tespit edildiğini iddia eden İsrail ordusu, uyarı ateşi açarak uzaklaştırdığı şüphelilerin UNIFIL askeri olduğunun sonradan fark edildiğini öne sürdü.
Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerlerine ateş açıldığı fakat eylemin kasıtlı olmadığı iddia edildi.
Lübnan'ın güneyinde 2 "şüpheli" tespit edildiğini iddia eden İsrail ordusu, uyarı ateşi açarak uzaklaştırdığı şüphelilerin UNIFIL askeri olduğunun sonradan fark edildiğini öne sürdü.
KÖTÜ HAVA KOŞULLARINI BAHANE ETTİLER
Açıklamada, "İnceleme sonucunda, şüphelilerin bölgede devriye gezen BM askerleri olduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle şüpheli olarak sınıflandırıldıkları tespit edildi." ifadesine yer verildi.
UNIFIL askerlerine ateşin kasıtlı olarak açılmadığını savunan İsrail ordusu, "her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için" saldırıların sürdürüleceği tehdidinde de bulundu.
NE OLMUŞTU?
UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde askerlerine ateş açtığını belirtmişti.
Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı, olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı ve olaydan yaklaşık 30 dakika sonra İsrail tankının çekilmesinin ardından askerlerin bölgeden güvenli şekilde ayrılabildiği kaydedilmişti.