İsrail ordusu kendi vatandaşlarını infaz etmişti: ‘Yanlışlıkla’ öldürülen esirin cenazesinde skandal

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail ordusunun 15 Aralık'ta saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 3 esirden biri olan 26 yaşındaki Shamriz'in ailesi, konuya ilişkin talepte bulundu.

Oğullarının ölümünün koşullarını "trajik" olarak niteleyen aile, Shamriz'in diğer esirlerle birlikte "özgürlüğe giden yolda savaştığını", elbisesiz olmaları ve beyaz bayrak taşımalarına rağmen İsrail ordusunun onlara ateş açtığını ifade etti.

Aile, bu koşullar altında bu 3 esirin de "savaşırken ölen İsrail ordusunun şehitleri" şeklinde tanınmasının uygun olacağını belirtti. Habere göre bu talep ordu tarafından reddedildi.