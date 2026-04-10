İsrail ordusu Lübnan beldelerindeki evleri patlayıcılarla yıkıyor

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Nebatiye kentine bağlı Hanin beldesi ile Sur'a bağlı Ayta eş-Şaab'da sabah saatlerinden bu yana evleri patlayıcılarla yıktığı belirtildi.

5 BELDEDE EVLER PATLAYICILARLA YIKILDI

İsrail ordusu daha önce de Nakura, Dibil, Alma eş-Şaab, Beyyada ve Şema beldelerinde evleri patlayıcılarla yıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını, Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan köy ve beldelerindeki tüm evleri yıkacaklarını söylemişti.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine konuşlanarak işgali sürdüreceğini ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi kontrol edeceğini belirtmişti.