İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı düzenledi! Silah depoları hedef alındı

Saldırılar sonucu oluşan can kaybı veya hasara dair henüz açıklama yapılmadı.

"SİLAH ÜRETİM DEPOLARI VE ALTYAPILARIN VURULDUĞU" İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bekaa bölgesi ve Lübnan'ın güneyinde stratejik silahların üretimi ve depolanmasında kullanılan altyapıların vurulduğu iddia edildi.

Hedef alınan yerler arasında, Hizbullah'ın silah geliştirmek için kullandığı patlayıcı üretim tesisleri ile stratejik silahların üretim ve depolanmasına yönelik bir yeraltı tesisinin de bulunduğu iddia edildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ'DAN FLAŞ İDDİA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'daki Hizbullah'a ait en büyük füze üretim tesisini vurduğunu öne sürdü.

"Hizbullah'a karşı azami yaptırım politikasını sürdüreceğiz. Terör örgütünün yeniden toparlanma, yeniden yapılanma ya da tehdit oluşturma yönündeki her girişimi tavizsiz güçle karşılanacaktır." ifadelerini kullanan Katz, ateşkes anlaşmasının ihlallerini önlemekten Lübnan hükümetinin sorumlu olduğunu iddia etti.

Katz, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki vatandaşları dahil hiçbir İsrailliyi tehdit etmesine izin vermeyeceklerini savundu.