İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde bir askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü kara operasyonlarında kayıplar artıyor. Çatışma hattından bir ölüm haberi daha geldi.

HİZBULLAH İLE ÇATIŞMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde gece saatlerinde Golani Tugayı'na bağlı keşif birliğinin Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girdiği bildirildi.

21 YAŞINDAKİ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Açıklamada, çatışmada ölen askerin 21 yaşındaki Ori Greenberg olduğu ve ailesine bilgi verildiği aktarıldı.

Başçavuş rütbesindeki Greenberg'in, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde başlattığı kara operasyonları sonrası hayatını kaybettiği açıklanan üçüncü asker olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir askerinin "dost ateşiyle" yaralandığını, 15 askerin ise hipotermi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını da açıkladı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.