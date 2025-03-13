İsrail ordusu rehin aldığı Lübnan askerini teslim etti

Lübnan ordusunun sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 9 Mart'ta güneyden bir askeri alıkoyduğu bilgisine yer verildi.

Söz konusu askerin bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla teslim alındığı aktarılan açıklamada, Lübnanlı askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Lübnan medyası, serbest kalan askerin Ziyad Şibli olduğunu aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından 11 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılar sırasında alıkoyduğu 4 kişiyi teslim ettiği, bir kişinin ise 12 Mart'ta serbest kalacağı duyurulmuştu.