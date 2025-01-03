İsrail ordusu saldırıları sıklaştırdı: Gazze sokakları cenazelerle doldu

Gazze kenti, yaklaşık 3 aydır Kuzey Gazze'yi havadan ve karadan hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle on binlerce Filistinlinin göç ettiği yeni bir sığınak oldu. Yoğun kalabalık nedeniyle kente yönelik herhangi bir saldırı ağır insani kayıplara yol açıyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in kente yönelik saldırılarının dozunu artırdığını, bu nedenle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sadece dün bir gün içinde kentte 40 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını belirten Basal, "Bu delilik, herhangi bir kanun gözetmeyen İsrail ordusunun vahşiliğini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN "YOĞUN BOMBARDIMAN" TEHDİDİ

İsrail savaş uçakları dün Gazze kentinde Filistinli sivillerin yoğunlukta olduğu noktalara ve evlere çok sayıda saldırı düzenledi, bombardımanlarda onlarca kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Hamas'ı Gazze'de uzun süreden beri görülmemiş güçlü saldırılarla vuracakları" tehdidinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlere işaret eden Katz, "Hamas, İsrail'in uzun vadeli tavizler verme isteğine rağmen kaçırılan İsraillileri yakın zamanda serbest kalmasına izin vermez ve saldırılarına devam ederse, Gazze'de uzun süredir görülmemiş güçlü saldırılarla karşılaşacak." ifadesini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi, Gazze'de işgali sürdürmeyi ve bunu kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Netanyahu, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takası ve ateşkes mutabakatı için Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesi şartını ileri sürüyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle ve kendi çıkarları gereği Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. İsrail muhalefeti ve esir yakınları da Netanyahu ve hükümetini, ateşkes ve esir takası müzakerelerinde mevcut tekliflere yeni maddeler ekleyerek anlaşmaya yanaşmamakla itham ediyor.