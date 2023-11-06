İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 450 yeri vurduğunu duyurdu

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü.

İsrail Gazze Şeridi'nde 450 yeri havadan vurdu! | Video

Açıklamada ayrıca kara birliklerinin Gazze'de Kassam Tugaylarına ait bir askeri yerleşkeyi ele geçirdiği de öne sürüldü.