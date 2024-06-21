İsrail ordusu tükeniyor: Hamas’ı bitiremeyiz

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de saldırıları başlattığında hedeflerinin Hamas'ı tamamen yok etmek olduğunu söylemişti. 9 aydır süren katliamlara rağmen siyonist rejim İsrail, Hamas'ı yok etmekten hâlâ çok uzakta. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de Hamas'ı ideolojik olarak bitirmenin münkün olmadığını itiraf etti. Hagari, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor" dedi. Netanyahu ise ordu sözcüsünün itirafını eleştirdi. Fransız haber ajansı AFP ise Gazze'de artan kayıplar nedeniyle İsrail ordusunun acil asker ihtiyacı olduğunu yazdı. İsrail ordusunun paylaştığı rakamlara göre öldürülen asker sayısı 658'e yükseldi. Çatışmalarda 3 bin 835 İsrail askeri de yaralandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi asker ihtiyacı olduğunu doğrulamış, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) orduya alınmasının "zorunlu hale geldiğini" söylemişti. İsrail'de kadın ve erkekler 3 yıl zorunlu askerlik yapıyor. Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde "İsrail ordusu tükenmenin eşiğinde. Acil asker ihtiyacı var. Hizbullah'la uzun bir savaşa da hazır değiller" denildi.