İsrail ordusu Yemen’den füze atıldığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Yemen'den İsrail'e fırlatılan bir füzenin tespit edildiği belirtildi.

Husiler tarafından fırlatılan füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığı ve füzenin ülkenin hava sahasına girmeden durdurulduğu aktarıldı.

Öte yandan ordudan yapılan bir diğer açıklamada, doğu sınırından ülkeye doğru ilerleyen bir İHA'nın İsrail Hava Kuvvetleri tarafından engellendiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İsrail'i füze ve İHA'larla tekrar hedef almaya başlamıştı.