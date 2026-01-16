İsrail ordusuna ait helikopter yere çakıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Black Hawk" tipi bir helikopterin hafta başında olumsuz hava koşulları nedeniyle Beytüllahim'in güneyindeki yasa dışı Guş Etzion yerleşimi yakınlarında açık araziye acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen "kurtarma operasyonu" sırasında helikopter havadan taşındığı sırada bağlantı halatının kopması sonucu yere çakıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken kazaya ilişkin ordu içinde soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, envanterindeki "Black Hawk" tipi helikopterleri rutin ulaştırma görevleri ve asker sevkiyatı için kullanıyor.