İsrail ordusunda kriz derinleşiyor

İsraıl'de tartışmalı yargı reformu konusunda direten Başbakan Binyamin Netanyahu güç kaybediyor. İsrail'in önde gelen iki televizyon yayıncısının anketine göre, bugün seçim olsa Netanyahu'nun başında olduğu koalisyon, sahip olduğu 64 sandalye yerine 120 sandalyeli Meclis'te ancak 53 sandalye kazanabiliyor. Öte yandan İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini sınırlandıran yasa tasarısının önceki gün Meclis'te onaylanmasına karşı protestoların bir parçası olarak askerlik hizmetini yapmayı reddetmenin ordunun etkinliğine zarar vermeye başladığı bildirildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da ardı ardına olumsuz mesajlar verdi.