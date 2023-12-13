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Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:32

İsrail ordusunda ölü sayısı artıyor

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısının 442 olduğu açıklandı.

AA
İsrail ordusunda ölü sayısı artıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalarda İsrail ordusundan 5'i subay, 8 askerin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin son ölenlerle 113'e çıktığı, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının ise 442 olduğu bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda ölen 8 askerden 5'inin subay olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılarda şimdiye kadar yaralanan asker sayısının ise 1687'ye ulaştığı, bunlardan 263'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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İsrail ordusunda ölü sayısı artıyor
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