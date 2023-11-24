İsrail ordusundan flaş açıklama! Hedefte Şifa Hastanesi ve tüneller vardı…

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün sabah yerel saatle 07.00'de başlayan 4 günlük geçici ateşkes öncesinde Şifa Hastanesi'ne giden bazı tünelleri yok ettiğini duyurdu.

IDF'in bugünkü açıklamasında, geçici ateşkes öncesinde bazı 'operasyonel hazırlıkların' tamamlanarak Şifa Hastanesine giden tünellerin yok edildiği ifade edildi. IDF'in açıklamasında ayrıca "Ek olarak son gün birliklerimiz karadan, havadan ve denizden çeşitli terör hedeflerini vurdu" ifadeleri yer aldı.

"KUZEYE GELMEK YASAK VE TEHLİKELİ"

Öte yandan IDF'in Arap Medyası Sözcüsü Avichay Adraee video mesajla bugün "Savaş henüz bitmedi. İnsani duraklama geçicidir. Gazze Şeridi'nin kuzeyi tehlikeli bir savaş bölgesi ve kuzeye gelmek yasaktır. Güvenliğiniz için güneydeki insani bölgede kalmalısınız.

Şeridin kuzeyinden güneye doğru ilerlemek ancak Selahaddin Yolu üzerinden mümkündür. Bölge sakinlerinin, Gazze'nin güneyinden kuzeye gelmesine izin verilmemektedir ve tehlikelidir" açıklamasını yaptı.

13 SİVİLDEN OLUŞAN İLK GRUP BUGÜN SERBEST BIRAKILACAK

Katar Dışişleri Bakanlığı, geçici ateşkesin şartları arasında yer alan esir takası konusunda dün akşam açıklama yaparak bugün yerel saatle 16.00'da ilk takasın yapılacağını, kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişinin İsrail'e teslim edileceğini belirtti. Açıklamada esirlerin değişimi konusunda Kızıl Haç ve Filistin Kızılayı Derneği'nin rol oynayacağı vurgulandı.