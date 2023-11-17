İsrail ordusundan Gazze’deki işgali güney bölgelere de yayma sinyali

Ordudan yapılan açıklamaya göre Halevi, İsrail ordusunca işgal edilen Gazze Şeridi'nin kuzeyine girerek askerlerle bir araya geldi.

Burada askerlere seslenen Halevi, "Kuzey Gazze Şeridi'ndeki askeri sistemi ortadan kaldırmaya yaklaştık. Biz anladığımız kadarıyla diğer alanlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halevi'nin bu açıklaması, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine de saldıracağının sinyali olarak değerlendirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine, 15 Kasım'da havadan bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istemişti.