İsrail ordusundan Gazze’ye topçu ve helikopter saldırısı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinin doğu kesimlerinde çok sayıda noktayı bombaladı. Aynı bölgelerde bir İsrail helikopterinin de makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi.

BUREYC MÜLTECİ KAMPI ÇEVRESİ HEDEFTE

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail ordusu, kontrolü altında bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki alanlara çok sayıda top mermisi attı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün akşam Gazze kentinin doğusunda yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu düğün töreni sırasında hedef almış, saldırıda çoğu çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 16 Aralık'ta yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in ateşkes anlaşmasını yaklaşık 738 kez ihlal ettiği, bu ihlallerde 395'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.