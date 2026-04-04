İsrail ordusundan Hristiyanlara baskı: Müslümanları saklamayın

Soysuzlar Çetesi filminde Nazi subayı Alman askerleri, evlerinde Yahudileri saklayanları cezalandırıyordu. Ya da Piyanist filminde hayatta kalan son Yahudilerden olan ana karakterin enkaz arasında bitik halde yürüdüğü bir sahne akıllara kazınmıştı. Hayat Güzeldir'de ise Yahudi baba, Nazilere karşı oğlunu korumak için türlü türlü oyunlara başvuruyordu. Bunlar İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere karşı Almanya'nın uyguladığı katliamlara dair çekilen bazı Hollywood filmlerinden alıntılar... Dünya yıllarca bu filmler üzerinden İsraillilerle empati yaptı. Ancak aynı İsrail devleti 7 Ekim 2023'ten bu yana Ortadoğu'da tüm bu filmlerdekilerin gerçeklerini yapıyor ve dünya sadece izliyor... ABD merkezli New York Times gazetesinde yayınlanan bir haber akıllara Soysuzlar Çetesi filmini getirdi. Habere göre İsrail işgal ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerdeki Müslümanları sürgün ediyor. Sınırdan itibaren oluşturdukları 20 kilometrelik alanda kalan Hıristiyan ya da Dürzi ailelere ise dokunmuyorlar. Gazeteye konuşan bazı Hıristiyan ve Dürzi aileler, "İsrail ordusu bizi aradı ve 'Size dokunmayacağız, ama yaşadığınız yerlerden Müslümanları uzaklaştırın' dediler" sözleriyle İsrail işgal askerlerinin Müslüman avına çıktıklarını aktardı.

HOLOKOST FİLMİ DEĞİL GERÇEKLER

Hiçbir suçu olmamasına rağmen bir yılı aşkın süredir İsrail'in esir tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin enkazlar arasında tek başına işgal tanklarına doğru yürüyüşü Filistin'in direnişinin simgelerinden biri oldu.