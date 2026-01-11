İsrail ordusundan Lübnan’a hava saldırıları!
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’ın Güneyi’ne saldırılılarını devam ettiriyor. Son olarak İsrail’in bir saat içerisinde Lübnan’ı 10’dan fazla hava saldırısıyla hedef aldığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail saldırılarının ağırlıklı olarak ülkenin güneyinde Nebatiye çevresine gerçekleştirildiğini aktardı. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdüren İsrail savaş uçaklarının Tuffah beldesinin kuzey kesimlerinde kalan El-Bureyc bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.
İsrail ordusu, Nebatiye'nin kuzeyindeki Cezzin bölgesine de hava saldırıları düzenlerken Sayda yakınlarındaki Tebna'ya atılan bir füzenin ise patlamadığı kaydedildi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusundan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın silah depolama amacıyla kullandığı tünellerin hedef alındığı ileri sürüldü. Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği için saldırıların gerçekleştirildiği savunulan açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.