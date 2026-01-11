İsrail ordusundan Lübnan’a hava saldırıları!

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir sadırı uyarısı yayımladı. Sözcü, Keferhatta beldesinde bir binanın işaretlendiği paylaşımda, bölgeye kısa bir süre içerisinde saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunarak, buradan en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.